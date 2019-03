A dos días de su presentación en el Hipódromo de San Isidro en el marco del “Lollapalooza”, Candelaria Tinelli (28) lanzó oficialmente su primer disco “Yo” en Berlina Vorterix. Acompañada por sus afectos, la It Girl mostró el video de su canción “Todo lo que soy” y cantó algunos de los 9 temas que integran su álbum.

El evento contó con la presencia de su entorno más íntimo como sus hermanos Micaela, Juanita y Francisco, también su mamá Soledad Aquino. Además estuvieron presentes figuras como Lautaro Mauro, amigo íntimo del clan, Fernando Dente, Julieta Nair Calvo, Chano Charpentier y, como es obvio, su novio Luca Bonomi.

“Estoy feliz con la convocatoria al 'Lollapalooza', excitada y ansiosa: ¡quiero que sean las 14 hs. del sábado 30 ya! Pero no sólo estoy centrada en el ‘Lolla’. Estoy trabajando mucho junto a mi manager y amigo, Guido Iannaccio, y a un grupo talentosísimo de gente para que salga algo bueno a largo plazo. Constantemente estoy escribiendo para crear y tener material. Este disco tiene fusiones musicales: es pop mixturado con mi estilo, que es más profundo. Me gustan las canciones vocales y melódicas”, aseguró la segunda hija de Marcelo Tinelli (58) y Soledad Aquino.

“Soy muy fan de la música nacional: Benjamín Amadeo; Gustavo Cerati; Lali Espósito, que la quiero mucho. Del exterior, me gusta Dua Lipa… pero escucho más temas en español porque me identifican y conmueven más. La mayoría de las canciones de mi álbum las compuse yo y en una hago un feat con la cantante y compositora argentina, Poly (30). Tengo la necesidad de volcar en el arte lo que me pasa: me gusta escribir, pintar, cantar... también estoy reconectada con los animales. Esa expresión por todos lados es lo que me hace bien. Estos temas hablan de mí, usé cosas viejas que tenía escritas. Mi mamá escribía poesías y yo me copiaba un poco de eso. Hoy vivo todo lo que imaginé en algún momento. ¡Exploto de emoción!”, concluyó “Lelé”, como la apodó de chica su padre.