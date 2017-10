Se terminó el amor para Mónica Farro (41) y Juan Suris (44). A sólo dos semanas de que el polémico empresario recuperara la libertad tras tres años y ocho meses en prisión, la vedette le confirmó a Ciudad que el noviazgo había llegado a su fin.

En diálogo con Intrusos, Mónica fue muy dura con su ex y contó cómo la afectó enterarse de que Suris volvió con su ex mujer y madre de sus hijos: “Me lo comentaron hace unos días, sí. Me parece bien pero creo que como hombre tendría que haber levantado el teléfono, ya que estuve al lado suyo tantos años, y decirme: ‘mirá, Mónica quiero estar con mis hijos y voy a intentarlo con la madre’. Yo le hubiera dicho que me parece genial si yo no siento nada por él, no lo quiero retener, no me importa más como hombre o ser humano. Me parece perfecto, ¡que se lo banque ella ahora!”.

Farro reveló que se enteró del regreso de Suris con su ex por una persona de confianza de ambos: “Me enteré por otras personas. Es de muy poco hombre no haberme escrito un mensaje para contarme”.

Pero se mostró incrédula de la reconciliación de Juan con la madre de sus hijos: “Él va donde le conviene, creo que hoy no tiene un lugar donde vivir, ahí tiene a sus hijos y no sé si es por amor esto. Todo lo que tiene alrededor lo usa. Que yo sepa, económicamente no tiene nada. Siento que estoy que está haciendo es por conveniencia. Es un alivio. Lo único que hubiera deseado, que creo que me lo merecía y no se lo voy a perdonar nunca, es que no haya tenido los huevos para decírmelo”.

Muy dura, disparó: “Me da pena la mujer porque hace diez días estaba a los besos conmigo. Si lo acepta de verdad, no se quiere nada. Él se fue el jueves de casa y el sábado me enteré de esto. Te juro que ya me lo imaginaba, no me afectó nada. Hasta el jueves durmió conmigo”.

¿Le escribió a Suris para manifestarle su enojo? “Ni loca me rebajo a mandarle un mensaje a este ser humano despreciable. No lo bloqueé del celular pero está bloqueado en mi vida. Ya no lo amaba, no me afecta porque no siento nada”.