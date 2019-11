Katie Holmes compartió una imagen en Instagram en la que muestra su vientre plano a sus 40 años de edad. La intérprete, que es amante de la vida saludable, ha sido aplaudida por sus seguidores en redes sociales por un pequeño detalle de la fotografía del que la famosa no ha querido deshacerse, unas pequeñas estrías visibles en la parte central de su abdomen.

Holmes, que ha elegido compartir esta instantánea de una sesión de fotos para una famosa revista sin retoques de Photoshop y al natural, ha asegurado recientemente que se ve mejor que nunca. “Un día llegan los 40 y te das cuenta de que estás bien, porque sigues haciendo las cosas que siempre quisiste hacer”, explicó Holmes en la revista Shape.

Tras terminar la serie que le dio la fama, Dawson’s Creek, en 2005 empezó a salir con Tom Cruise y se convirtió en madre solo con 20 años de edad en 2006.

“Entreno cuatro veces a la semana. La variedad es la clave o me aburro. Me gusta el spinning, el boxeo, el yoga y a veces voy a clases de baile. Tengo mi propia bici estática, así que puedo entrenar en casa cuando me levanto muy temprano”, explicó también la actriz.