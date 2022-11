Nazarena Vélez volvió a revolucionar a sus followers. La diosa que hace poco sorprendió en "medibacha", volvió a mostrarse en traje de baño tras causar sensación con sus postales desde Buzios donde viajó junto a su hija Barbie Vélez, Lucas Rodríguez y Santiago Camaño.

Desde las playas brasileras, Nazarena Vélez fue por todo y enloqueció a sus followers al mostrarse en un modelo enterizo negro de un solo hombro con vuelos, sin filtros ni photoshop.

Ahora, Nazarena Vélez volvió a presumir sus curvas esta vez posando desde su pileta y luciendo un biini negro con corpiño strapless que accesorizó con un sombrero negro estilo vaquero súper canchero.

"Amo tomar sol. Sé que no es tan bueno, y que colabora para q este más arrugada (entre otras cosas)...pero desde chiquita que me gusta estar al sol un rato porque me carga de linda energía", escribió Nazarena Vélez sobre su fanatismo por el sol aunque lo cierto es que fueron sus explosivas curvas naturales las que se robaron toda la atención de sus seguidores que no dudaron en llenarla de likes.