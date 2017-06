La exaltación de Diego Maradona (56) en los audios que le hizo llegar a Gisela Ramírez Méndez (27) puede llamar la atención, claro. Y hasta despertar cierta simpatía: "Me dicen antorcha en vez de Diego" es una frase que es candidata a conservar un lugar en el imaginario popular. ¿Pero acaso alguien se preguntó qué habrá visto el futbolista (no le gusta que le digan "ex") como para prenderse fuego (en todos los sentidos)?

Porque en la grabación que se viralizó en las redes y los celulares, antes de la antorcha Maradona dice otra cosa: "Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco". Y después también: "Sí, mostrame, mamá".





Esas tres selfies son apenas algunas de las imágenes que la bailarina le habría pasado por WhatsApp, en un intercambio de mensajes que fue subiendo de tono con el correr de los minutos. Y que obliga a suponer que hubo encuentros anteriores o posteriores a los audios y las fotos. Porque por lo visto, Gisela es un fuego.