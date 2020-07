Los Messi pasaron su fin de semana de vacaciones y los paparazzis no dieron abasto. Los retrataron a cada paso, especialmente arriba de un lujoso yate y en la terraza del hotel en el que se hospedaron con sus hijos y amigos del fútbol. Los looks de los Messi no pasaron inadvertidos y ganaron las redes. Así fue que se la vio a Antonela Roccuzzo con una microbikini animal print y floreada con detalles fluo y con un equipo blanco complemetado con una canasta Dior navegando por las aguas cristalinas de Ibiza.

Ayer, la mujer de Leo Messi compartió en sus redes dos fotos familiares donde luces nuevos modelos de microbikinis, siempre con corpiño triángulo y bombacha dimunuta. Con una de ellas, de estampas geométricas y breteles rosa, posó junto a sus hombres (todos con shorts estampados multicolores) con un texto breve que define la imagen : “Family time. Mi todo”.

El posteo tuvo más de 1.800.000 likes y comentarios de elogios por parte de Evangelina Anderson y Roció Guirao Díaz, entre más celebridades.

Pero todavía hay más. Roccuzzo mostró hace algunas horas una última foto en microbikini, con una nueva estampa multicolor. Rápidamente, la foto pasó el millón de Me gusta.

¿Sorprenderá la Antonela con más modelos de bikini desde este paraíso español?