A seis meses de ponerle punto final a su relación y confirmar la ruptura, Sofía "Jujuy" Jiménez (27) volvió a referirse a los motivos que desencadenaron el final de cinco años de amor con Guillermo "el Pelado" López (48)... ¿y reveló quién tomó la iniciativa de separarse?

"No sé si hay algo puntual por lo que nos hayamos separado. El último tiempo ya vivíamos juntos, yo estaba mucho tiempo ahí y también viajaba un montón por mis programas para Telenoche, puede ser que sea un poco eso", comenzó diciendo la periodista en el piso de Los Ángeles de la Mañana.

"¿Si yo lo dejé al Pelado? No, bueno... charlamos y en el fondo los dos sabemos que era lo mejor para los dos. Acá hay muchas mujeres, ayúdenme. Las mujeres, como que siempre se hacen cargo más de la situación".

"O quizás el hecho de que yo era muy chica cuando empecé con él. Tenía 22 años y él 44. Uno va creciendo y va empezando a armar sus propios conceptos o modo de vida y de pensar. Y ahí empecé a notar diferencias en el modo de ser. Pero no fue nada concreto de 'me hizo tal cosa' o 'yo le hice tal otra'", agregó.

En ese momento, Ángel de Brito disparó su pregunta sin filtro: "¿Lo dejaste o te dejó?". A lo que Jujuy -quien también confesó que tras el corte no volvió a hablar más con su ex- se quedó pensando unos segundos con una sonrisa pícara: "Eh... fue una charla de los dos".

"Listo, lo dejaste", sentenció el conductor. Y Sofía no le esquivó a su comentario: "Claro (se ríe). Ay... es que es la primera vez que me siento en este programa y estoy nerviosa. No, bueno... charlamos y en el fondo los dos sabemos que era lo mejor para los dos. Acá hay muchas mujeres, ayúdenme. Las mujeres, como que siempre, se hacen cargo más de la situación".

Por último, De Brito quiso saber si los exnovios se seguían teniendo en las redes y Jiménez cerró: "Yo lo seguía hasta hace pocos días, pero él ya no me sigue tampoco. Quiero cruzármelo el día de mañana, darle un abrazo y desearle que esté bien".