Sofía Zámolo destapó la olla cuando reveló en Incorrectas un conflicto que mantuvo con Luciana Salazar por un hombre, desatando la enemistad entre las rubias.

"Tuvimos dos historias. Una: yo estaba de novia con un americano y Luli se portó mal", expresó. "Era jovencita. Tenía 20. Lo conocí en un partido de Polo. Estuve de novia dos años. Él era muy buen mozo, súper atractivo. Y bueno, hubo una seducción de parte de ambos (del hombre y Salazar). Igual el que se portó mal fue él. Yo a Luli la conocía de los desfiles, me la encontraba en todos lados", dijo Zámolo.

"Él cometió el error de dejar la computadora abierta en la casa que compartíamos. Le había mandó un mail a sus amigos contándole todo con lujo de detalles", agregó la modelo.

Luciana se animó dar su versión de los hechos: "La historia que cuenta Sofía está bien. Es lo que le contaron a ella. Este chico en realidad nos mintió a las dos, porque cuando yo empecé a tener algo con él me dijo que se había separado de ella", expresó entre risas."Se ve que nos mintió y ahí empezamos, ella lo descubrió. El que nos engañó fue él. Yo no es que me metí en una relación, este hombre me había dicho otra cosa", agregó.