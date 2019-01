Es una de las diosas que está dejando el tendal de hombres obnubilados por su belleza en Mar del Plata. Son muchos los interesados en conquistarla, pero sin embargo, no todos se animan a dar ese paso tan importante, pero que los hay, los hay. Durante la última semana, Sol Pérez recibió ramos de flores de un hombre misterioso. ¿Quién es?

Cuando la rubia se estaba por dar por vencida, en la mesa de Mirtha Legrand, programa al que fue como invitada, se enteró y gracias a su conductora. La charla transcurría amena hasta que La Chiqui, sin anestesia, apuntó contra Matías Alé, también parte de la mesa: “Vos le mandaste flores, Matías”.

“¡Ay, Mirtha!”, se sorprendió la vedette. “Fue al hueso, eh. Primera pregunta que me hace. Si, si, le mandé…”, contestó el actor sin achicarse. Con el caso blanqueado y las cartas sobre la mesa, Pérez tomó la palabra para contar sus sensaciones.

“Nunca me dijo que eran de él. Ni una firma”. Acto seguido, el galán se excusó: “No, pero te mandé un mensaje. No se si te llegó. Tal vez lo mandé a otro lado…Le mandé flores toda la semana porque hicimos dos notas muy lindas para el programa que está trabajando. Y me encantó. Sol obviamente, más que las dos notas. Me pareció un lindo gesto mandarle las flores con una cartita. Pero nunca…no…¿te dijeron que eran mías?”.

“Sospeché porque ese día solo había hecho ese móvil con vos, y me pusiste: ‘hoy fue un gran día’, y yo no había conocido a nadie más”. Sin dejar pasar la oportunidad, Matute fue por todo. “Bueno, ahora te enteraste que fui yo. Si querés sigo mandando. ¿Sigo o freno?”. La respuesta de Sol lo dejó nublado. “No, no…hay muchas flores ya”.