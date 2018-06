En la sección Punto de encuentro del programa PH (Podemos Hablar) se dio un ida y vuelta muy divertido entre dos de las invitadas. La cuestión era quién estaba a favor de la depilación o el emprolijamiento masculino.

Sol Pérez dio un paso al frente y sin pelos en la lengua dijo: "¡Bajás los pantalones y encontrás una selva!", a lo que Soledad Silveyra, que se quedó en su lugar sin poderlo creer, gritó: "¡Pero si somos así".

No obstante, la panelista de Pampita On line subió la apuesta y contó una anécdota que tuvo con un novio no famoso: "Le dije '¿querés que te depile?' fuimos, compramos cera, se puso una media en la boca ¡porque le dolía mucho en la zona de los testículos!".

Solita seguía incrédula y todos los invitados al programa, incluidos los camarógrafos y el conductor, Andy Kusnetzoff, no pudieron contener la risa.