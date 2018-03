Hace un tiempo Sol Pérez generó mucha polémica después de denunciar que la “habían tratado como una prostituta” en un evento en el que la habían contratado para conducir.

En ese momento se ganó el repudio de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina pero quien en su momento fue polémica y la atacó con todo fue Malena Pichot, quien en las redes defiende el feminismo con pasión: “Las mujeres que viven de su aspecto deberían aceptar esa condición y llevarla con orgullo si fue su decisión”, había dicho la estandapera.

En diálogo con El show del Espectáculo, la “chica del clima” le respondió: “No me siento representada por Malena Pichot, para conmigo tuvo una respuesta bastante desagradable. No me siento representada por alguien que dice algo así, como que si yo trabajo con mi cuerpo tengo que bancarme que me traten como prostituta en un evento”.

El tiempo pasó, pero a Sol le quedó en el ojo la respuesta para Malena y se lo dijo.