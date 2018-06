Este martes por la tarde, Luciana Salazar interactuó con sus seguidores en las redes sociales y sorprendió con una noticia que seguramente no cayó nada bien en la nueva productora de Marcelo Tinelli.

La mamá de Matilda en ese ida y vuelta con sus fanáticos aclaró que finalmente no participará de la nueva edición del "Bailando", que comenzaría a fines de julio o principios de agosto, una vez que finalice el Mundial de Rusia.

Si bien no ofreció un "no" rotundo a la posibilidad de participar en algunos de los ritmos del el gran show de la televisión, también dejó en claro que no estará en el programa que Marcelo Polino – padrino de Matilda – conducirá en las tardes de El Trece, donde Luli iba a ser una de las panelistas del ciclo.

De esta manera, se produce la primera baja de la temporada de una de las figuras casi confirmadas para el programa de Marcelo Tinelli. Salazar había sido una de las convocadas para bailar, pero al parecer no hubo arreglo y Luciana tendrá más tiempo para dedicarle a su pequeña hija.