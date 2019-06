A pesar de que decidieron mantener el perfil bajo, Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín Del Potro decidieron darle una oportunidad al amor. El romance se confirmó hace varias semanas cuando el tenista invitó a la modelo a Italia, momento en el que se disputaba el Abierto de Roma.

La modelo viajó a Europa y fue una de las invitadas de lujo del deportista que, por el momento, no quiso hacer referencia a este noviazgo. Sin embargo, Jujuy si habló de esta relación e intentó ser cauta.

“Me invitó y fui… La verdad es que estamos viendo que onda. Fui a verlo, la pasé muy bien y disfruté mucho de verlo en la cancha. Pero no sé qué pasará”, aseguró la morocha sin querer ponerle rótulos a la relación.

Ahora, las redes sociales son testigo de un nuevo gesto que aviva el romance. La modelo comenzó a seguir la cuenta oficial de Delpo, un gesto simple que, en tiempos de redes sociales, significa mucho.

El primer like que la modelo regaló a su ¿novio? fue en la publicación en el que Del Potro explica la lesión que sufrió en su rodilla que lo puede llevar al retiro definitivo del tenis.

“No sé qué va a pasar, ojalá pueda recuperarme bien, que pueda volver a tener salud en mi rodilla. No sé si el del otro día (contra Shapovalov) fue mi último partido de tenis o no. No puedo saberlo ahora. Veré más adelante cómo es la recuperación y para qué estoy, pero les agradezco el apoyo y la fuerza que me dan, de corazón”, contó el deportista en el post y Sofía dedicó unas tiernas palabras.

"Juanu, todo va a estar bien", expresó la morocha.