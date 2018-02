Después de dos décadas casada con Fabián Rossi, padre de sus hijos Nicolás y Stefano, y luego de atravesar un divorcio tan mediático como escandaloso, Iliana Calabró se permite disfrutar sin tapujos su buen momento sentimental que atraviesa tras formar pareja con Antonello Grandolfo.

Sin embargo, para la mayor de las Calabró aquel momento marcó un antes y después en su carrera. Su ex exposo fue denunciado en el programa de Jorge Lanata en la causa de la ruta del dinero K y, además, en Intrusos exhibieron pruebas de que Rossi mantenía una relación paralela con una diseñadora panameña, que la conoció en 2008 luego de instalar sus oficinas en el país caribeño.

Este mediodía, Mirtha Legrand recordó el tema al preguntarle sobre cómo era su relación actual con el padre de sus hijos y la respuesta de la actriz fue contundente: "No lo vi más, fue un decisión mía. Le pedí que no me llame más y ya no tenemos contacto".

"¿Vos ignorabas toda la vida de Rossi?", preguntó "La Chiqui" a su invitada, que aseguró: "Bueno, esto ya lo he contado. Eramos una familia normal que venia desarrollándose con problemas de pareja y yo desconocia sinceramente todo". "Hoy miro al futuro", agregó.