En dialogo con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Modo Sábado por Radio Nacional, Juana Viale le respondió a Julia Mengolini, quien la criticó fuertemente por decir que no era feminista ni creía en la igualdad entre el hombre y la mujer.

Sus declaraciones causaron una gran repercusión. Ademas del contundente gesto 2.0 de Gonzalo Heredia contra ella, la periodista Julia Mengolini cruzó a la nieta de Mirtha Legrand en la red. “Son tan brutos que da vergüenza. Y lo peor es que se supone que son cool”, expresó.

Sin embargo, Viale recogió el guante y respondió: “no se ni quién es Julia Mengolini. Ella dijo que ‘no era cool’, yo no sé lo que significa ser ‘cool’, si quiere que me lo explique en mi propia lengua porque yo soy argentina nacida y vivida”.

“Si ella considera que soy bruta, debe ser porque su intelecto es mayor al mío pero al menos yo soy sólida, así que no pasa nada”, ironizó.

Sobre el feminismo, la actriz dijo: “La legalización del aborto no habla de ninguna bandera del feminismo. Es una ley que tiene que salir. No necesito ser feminista para querer eso.Hay muchos hombres que quieren que salga la ley y no son feministas”.

“Siempre lo que yo diga tiene un eco. Entiendo que la gente no esté de acuerdo, que tengamos diversidad de opinión y podemos manifestarlo. Si la gente no está de acuerdo con que yo no soy feminista, es un tema de esa gente“, sostuvo.

“La sociedad que tenemos necesita generar bandos para generar charlas cuando lo necesario es debatir la ley que tiene que salir. No necesito ser feminista. No me considero igual al hombre. Lo que considero injusto lo discuto. No importa el resultado final en un término puntual pero considero que todas las personas lo hacemos o no. Pero no me quedo callada frente a las injusticias sociales, familiares, ni de ningún tipo”, sentenció.

Consultada sobre su vida privada y las críticas, dijo: “Soy una mujer bastante amplia de cabeza y no creo que mi vida gire en torno a mi carrera profesional. Yo creo que eso es algo que suma en mi vida. Siempre consideré otras profesiones pero sí hacer otras cosas, pero si no tomé la iniciativa es porque aún no es el momento”. Y agregó: “Estoy muy ajena a todo no me molestan las críticas para nada con respecto a mi trabajo. Hay chicaneadas que son molestas con respecto a mi persona pero no cambian mi vida. Yo tengo una vida muy rica con respecto a términos amorosos”.

“Y si quieren criticar mi trabajo está bien, yo no pretendo ser la mejor ni nada. Porque cuando yo trabajo trato de hacer lo mejor porque por hacerlo tengo que dejar de estar con mis hijos. Las críticas existen, existieron y existirán“, concluyó contundente.