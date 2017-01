Laurita Fernández es la figura elegida para estar en la tapa de la revista Gente de esta semana. Un lugar al que muchos famosos aspiran. "Estoy sola... ¡Y me encanta!", dijo, en la portada.



"No imagino una relación de pareja con Fede Bal", comentó además. Y agregó: "No pierdo el tiempo. Sólo me pongo de novia si estoy enamorada".



Mirá la tapa:



A la que no le gustó nada todo esto fue a Mimi, la novia de El Tirri. Indignada, escribió un fuerte mensaje en Twitter. "¡Cualquier gusanito reventado es tapa! Voy a orar... Sigo comiendo. ¡Feliz día!", escribió.



Cualquier gusanito reventado es tapa! Voy a orar...✨ Sigo comiendo. Feliz día! — MiMi♍️ (@Marielitamimi) 17 de enero de 2017

Más tarde Mimi comentó que no dio nombres. De todas maneras fue claro que se refería a Laurita. Sus palabras fueron contundentes: "¡Uy Dios! ¿Mencioné nombres? ¡No! Hablo en general. Si eres tapa por lo menos que sea para decir la verdad, no para seguir mintiendo".