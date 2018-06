Los futbolistas tienen bien ganada la fama de mujeriegos y todo indica que los de la Selección argentina no son la excepción. Después de que Rocío Robles arme un revuelo contando que ocho integrantes del plantel de Rusia 2018 se le tiraron, Tamara Bella, modelo y ex de Matías Alé, contó que ella también fue muy buscada.

“Se me tiraron 5 de los 23 convocados al Mundial por Argentina. Uno tiene un hermano que también se me tiró y les dije ‘ponganse de acuerdo a ver quién se me tira’. Fueron defensores y volantes”, aseguró a Ulises Jaitt en El show del espectáculo.

✨ P.A.P.A.R.A.Z.Z.I ✨ Una publicación compartida de Tamara Bella (@tamibellatb) el 20 May, 2018 a las 8:41 PDT



La actriz no quiso dar los nombres de quienes quisieron conquistarla, pero si no tuvo problemas en elogiar a cuatro jugadores: “Mascherano me encanta, es de San Lorenzo (Santa Fe). Es humilde, terrenal, tiene los pies sobre la tierra, de chiquita me gustaba, es el platónico. Capaz si tuviese la posibilidad estaría. Lo Celso también me encanta, me parece súper fachero. Dybala es hermoso, lindo. El Kun Agüero me encanta y lo amo. A todas nos gusta. Me encanta su forma de ser cómo Neymar, su personalidad”.