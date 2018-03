A veces los actores son esclavos de sus propias palabras. Hace unos días, la actriz Griselda Siciliani salió a bancar a Calu Rivero en la denuncia por comportamiento inapropiado que hizo contra Juan Darthés. A modo de apoyo, Griselda dijo que cuando trabajó con Darthés en Patito Feo (2007-2008) si bien no sufrió acoso sexual, sí fue víctima de “otro tipo de violencia” por parte del actor; y pidió que su ex pareja, el gerente de programación de El Trece Adrián Suar, tomara medidas “ejemplificadoras” para con el protagonista de Simona.

De acuerdo a los dichos de Calu Rivero, Darthés le daba “besos de lengua” en las grabaciones de Dulce Amor y eso fue precisamente lo que hacía Griselda al inicio de su carrera, según sus propias palabras.

Fue durante la emisión del breve ciclo La Mesa está servida que Germán Paoloski condujo en El Trece en 2015 cuando Siciliani realizó esta increíble revelación.

"Hay un poco de celos. Es una promiscuidad todo el tema de la ficción: hacés un trabajo y después otro, y andás chapando con uno y otro y no somos tantos. Te chapás a uno que se chapó el otro, que se chapó a tu marido...", comenzó diciendo la actriz.

"He besado con lengua en la tele. Cuando tenga que actuar con Sabrina Garciarena (la esposa de Germán Paoliski) le voy a meter la lengua. Hay besos que ameritan lengua”, dijo en broma antes de que la producción le mostrara una escena de la recordada tira Sin Código, que protagonizó junto a Suar en 2005 y que terminaba en un apasionado beso con su por entonces jefe.

"Hay una anécdota muy conocida en el set. Era mi primer trabajo en televisión; en teatro las cosas son un poco más reales, la tele es como más prolija. Y yo tenía que darme un beso (el del video) y después vino el director y me dijo: 'Griselda, se vio la lengua, no se mete lengua en televisión", dijo muy avergonzada.

"Me hacían muchas jodas con cosas técnicas de la tele porque yo actuaba como en el teatro pero me pareció rarísimo lo que dijo el director. Después vino Nancy Dupláa, me llevó a un costado y me dijo: 'Gri, es verdad, es sin lengua'. Creo que ya había tenía un beso con Posca o con otros integrantes del elenco y le dije: 'A todos les metí la lengua'. Ella me dijo 'no lo hagas más, no se usa'", concluyó ante las risas del panel.