El ingreso de Ivana Icardi al Gran Hermano Vip de Italia significó una gran complicación para Wanda Nara porque la joven usó su vínculo familiar conflictivo como modo de captar la atención del público.

Desde su primer día en la Casa más famosa, Ivana se encargó de ensuciar a Wanda y de acusarla de ser la responsable del distanciamiento de Mauro Icardi con su familia. Después de hacer pública una demanda que inició contra Ivana y contra la producción del programa, Wanda decidió hacer un descargo en Verissimo, un conocido programa de allá.

En su defensa, la botinera dijo: “No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia. Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista. Ivana no es sincera”.

También se defendió a su marido, el delantero del Inter. “Mauro es un gran hombre, no solo ayuda a la familia, sino que también ayuda a personas que no conocemos. A ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", le reprochó a Ivana.

Entre lágrimas, la rubia agregó: “Las personas que nos conocen realmente saben cómo somos. La vida no termina en una transmisión. Ella sabe que siempre estamos ahí después de todo. Si quisiera encontrar a Mauro podría venir a casa y no ir a Gran Hermano. La gente habla sobre las cosas de la familia en su casa y no en la televisión. Mauro y yo nunca iremos a la televisión por esto".