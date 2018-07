Mimi Alvarado estuvo en el piso de Los Ángeles de la Mañana y disparó con munición gruesa para todos lados. Tras arremeter contra Noelia Marzol y Laurita Fernández, la pareja de Luciano "el Tirri" se la agarró con Lourdes Sánchez, panelista del ciclo, quien tras el entredicho terminó lagrimeando.

El momento de tensión se inició cuando en la pantalla de fondo del estudio mostraban imágenes del paso de la novia del primo de Marcelo Tinelli por la pista del Bailando. Mientras mostraban y debatían acerca de sus destrezas para el baile, Mimi cargó contra Lourdes, enfocando la charla sobre su carrera.

"¿Y que vas a hacer ahora en el Bailando? ¿Te jubilaron?", "¿Te quedas aquí en Los Ángeles de la Mañana?", "y la cosa de los niños, ¿qué onda?", la inquirió.

"¡Hago todo, Mimi! Puedo hacer de todo: estar con mi programa infantil, acá y estar en el Bailando. Ella siempre ataca con el tema del trabajo. No sé por qué le molesta tanto que yo tenga un programa infantil y esté acá opinando", respondió la bailarina.

Tras ello fueron al corte y al regreso, el conductor Ángel De Brito notó afligida a su compañera de piso y le preguntó: "¿Te quedaste mal?". "Es porque siempre ataca con el laburo. Soy mala panelista, soy mala conductora infantil", contestó ella al borde del llanto. Y claro, no todo quedó ahí.

En ese momento Mimi interrumpió el diálogo y se defendió: "Nunca dije eso yo. No metas palabras en mi boca que yo no he dicho, mi amor. En tu programa para niños, tú eres una crack. Y bailando también. Como panelista… No estaba llorando, hiciste eso para que te levanten todos los portales".

En el ida y vuelta, la panelista admitió que le dolieron esas palabras, por lo que al final la invitada se arrepintió y le pidió disculpas: "Te quiero, Lourdes, perdón, bebé".

"Ahora ya me quedé resensible, pero porque soy una boluda. Es que soy una boluda". dijo Lourdes. Acto seguido, Mimi se levantó y se le acercó para hacer las pases: "¡Ay, dejame darte un besito, pequeñita! Vos sabés que yo te quiero, bebé…".