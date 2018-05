Siempre irreverente, Sofía Gala hizo toda una declaración ética y estética en su última aparición en televisión.

La actriz fue al programa Podemos Hablar (PH) con un look "masculino" de pantalón ancho, corbata y saco, actitud que ocasionó varias burlas (y mucho apoyo, también) enTwitter.

"No me gustan las tetas grandes. Las cosas que hacen bella a una mujer para mí no son esas cosas, por eso dejé de usar ropa femenina. La ropa femenina te marca las tetas, la cintura, la cadera…", comentó en el programa conducido por Andy Kusnetsoff.