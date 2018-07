En los últimos tiempos, fue protagonista de distintas polémicas mediáticas a partir de su enfrentamiento con su ex, Fabián Cubero, y Mica Viciconte, la actual pareja del jugador de Vélez. Sin embargo, esta vez Nicole Neumann fue el centro de todas las miradas por un tema totalmente ajeno al padre de sus hijas.

Es que invitada a Por el mundo, el ciclo que conduce Marley por la pantalla de Telefe, la top model atrajo todas las miradas por el look que eligió durante la visita que realizaron con el conductor al pueblo de Los Pitufos en Bélgica.

La co-conductora de Tardes Nuestras, el ciclo que conduce junto a Robertito Funes por la pantalla de KZO, lució un sensual vestido blanco escotado que dejaba ver que no llevaba puesto corpiño.

El detalle no pasó desapercibido en las redes, donde ya días atrás, cuando tanto la modelo como el propio Marley compartieron imágenes en sus respectivas redes sociales, recibió críticas y apoyo por partes iguales.

En Twitter no faltaron comentarios del tipo "¿Quién fue el que le armó la valija a Nicole Newman? No pudo un solo corpiño parece!!" o "Poroto Cubero no le dejó ni para el corpiño a Nicole".

Sin embargo, acaso aprovechando la distancia para relajarse después de días de mucha exposición mediática, esta vez la escultural rubia se mostró ajena a los comentarios sobre ella en las redes, y se limitó a seguir disfrutando de su recorrido por uno de los países más bellos del Viejo Continente.