Luciana Salazar fue protagonista de varios momentos polémicos a lo largo de su estadía en Punta del Este este verano. Una de las noticias que la dejó en boca de todos fue su enojo con una revista por excluirla en su portada.

En diálogo con el programa de radio Polino Auténtico de su íntimo amigo, Marcelo Polino, la rubia habló de todo. Uno de los ejes principales de la entrevista pasó por el rumor que la vincula con el ex de Cinthia Fernández. “Nunca pasó nada con Martín Baclini, pero se ve que nadie lo cree“, expresó.

Polino quiso ir al grano y preguntó por un nuevo candidato que se habría ganado el corazón de la modelo. “No voy a entrar en detalles pero tuviste candidatos muy importantes en Punta del Este“, comenzó el periodista. Si bien dijeron un nombre y revelaron que fue productor de Ricardo Darín, Luli confesó conocerlo pero no se hizo cargo de tener un romance con él.

“Prefiero guardarme mi vida privada. El día que quiera decir que estoy de novia y tenga ganas de presentarlo, lo voy a hacer“, dijo, tratando de evadir el tema. “Es una figura internacional. Baclini hizo casi de celestino entre Luli y otra persona“, aseguró Polino.

Con respecto a la actual situación con su expareja, Martín Redrado, fue contundente a la hora de hablar. “No me crucé con él. Yo le había avisado que no vaya a Punta del Este, que buscara otro destino. Está todo mal con él“, agregó Luciana en la entrevista con respecto a su relación con su ex pareja.