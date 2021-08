En la mañana del sábado, apenas se levantó, Luciana Salazar eligió una foto muy particular para compartir con sus seguidores. “Así arrancamos, cara de dormida”, escribió en una historia donde posó a cara lavada. Esta imagen es toda una rareza en el perfil social de la modelo, que suele estar siempre maquillada en instantáneas profesionales. Pero esta vez, el look fue muy distinto: nada de delineador ni lápiz labial. Lo único que no faltó fue su jopo.

El jueves por la noche, Luli vivió un momento inesperado en La Academia (eltrece). La participante y Jorgito Moliniers estaban tranquilos porque ya tenían garantizado su paso a la salsa de tres. Pero esa calma se vio interrumpida cuando el bailarín reveló su desilusión porque muchos hombres le escriben en las redes sociales con intenciones de conocer a su compañera.

“Fue una semana bastante intensa, pasamos por todos los estados”, comenzó diciendo el concursante cuando explicó el drama que atraviesa. Luciana no aguantó la risa y él la señaló: “Se burla pero después del ritmo del caño me escribió todo el mundo, hasta un rugbier”. Luego, empezó a enumerar a todos los pretendientes que tiene su partenaire. Incluido, un modelo estadounidense de ropa interior. “Me dijo que iba a venir a Buenos Aires la próxima semana y que me iba a traer al ensayo los bóxers para sacarse una foto con Luciana”, apuntó.

La madre de Matilda no podía parar de reírse y solo se limitó a decir que a su compañero también le escriben pero que lo mantiene oculto. Tras el divertido ida y vuelta, la pareja recibió su puntaje y celebró el pase a la siguiente ronda. Fue en ese momento en el que Ángel de Brito lanzó un filoso tuit. “Luli, donale un poco de tu sueldo a Jorgito que te hace todas las previas”, reclamó sin piedad.