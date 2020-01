Al igual que pasa con los consumos de la tarjeta de crédito, en Punta del Este los escándalos 2020 parecen llegar con un 30 por ciento extra. Mientras que en Mar del Plata y Villa Carlos Paz las cosas transcurren a velocidad normal, en la costa uruguaya lo hacen a ritmo acelerado.

A saber, la denuncia policial contra Lucía Celasco, las polémicas frases de Susana Giménez y su hermano Patricio, las supuestas piñas de Karina Jelinek a una amiga, la aparición de Claudio Caniggia y su novia... Y por allá también estuvo Luciana Salazar, claro.

La rubia, que este año podría debutar en la pantalla de C5N como conductora, primero se enojó con una revista que no la esperó para posar en la foto de tapa y después fue noticia por sus constantes coqueteos, idas y vueltas tanto con Martín Redrado como con Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández.

Pero ahora, Luciana trascendió por una situación vinculada al vestuario que eligió para ir a una gala de la revista Caras. Se trata de un diseño super jugado en el que que parece no usar ropa interior. "¡Se me vuela todo!", comenta divertida en un video registrado durante el evento.

En Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) se detuvieron en la sugerente escena protagonizada por Luciana. Y lo hicieron con el agregado de tener en el panel a Matilda Blanco, una experta a la hora de analizar y criticar moda.

"Tenía el traje de baño y se puso una faldita atrás, ¿qué es esto? No sé si es ropa interior, un traje de baño de lentejuelas... No, chicos no. ¿Qué es 'un auténtico Luciana Salazar'? ¿Fabrica vestidos ahora?", lanzó.

La flamante integrante del ciclo de De Brito siguió: "¿Qué le cambiaría? ¡Le pondría otro vestido! ¿Por qué tan desnuda? Le dejo la parte de arriba, si querés. Pero no, el vestido no me gusta, es horrible".

"No es una pasarela, es una fiesta. ¿Por qué esta necesidad de estar desnuda?", se quejó Iavícoli, en sintonía con la crítica de Matilda.