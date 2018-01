Tras dar otro enorme paso en su proceso de sanación total luego de padecer cáncer de mama, el fin de semana Natalie Weber (31) disfrutó del fin de semana a puro sol y pileta. Instalada en Nordelta, luego de vivir en Dubai junto a su marido, el futbolista Mauro Zárate, la morocha desató una avalancha de me gusta y halagos en Instagram.

En una sesión de fotos dentro de una piscina, en la que lució una malla enteriza ultra cavada, Natalie comentó. "Tan feliz, agradecida, tan enamorada de la vida".

Por esas horas, el ahora delantero de Vélez (inició su tercera etapa en el club del que surgió) le declaró su amor con una selfie que publicó en su propia cuenta: "Te amo, mi vida". El goleador tiene dos hijos con la modelo: Mía (5) y Rocco (2).

Se trató de un fin de semana atípico para el matrimonio, ya que a pesar de que el delantero tiene acordada su incorporación al club de Liniers, no pudo debutar en la victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia, debido a que el Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos no hizo los trámites burocráticos a tiempo, por lo que la Asociación del Fútbol Argentino todavía no pudo habilitarlo. Habrá que esperar unos días más para que lleguen los goles y festejos con dedicatoria para su mujer.