No hay una sola foto en la que no se vea a Ailén Bechara (27) con una sonrisa plasmada en su rostro. Ocurre que desde hace 25 semanas, la modelo vive con mucha felicidad la experiencia de una futura madre que lleva por primera vez a su hijo en el vientre.

Felizzzz día mujeres !!!!! #8M Una publicación compartida de AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) el Mar 8, 2018 at 5:40 PST

Y en medio de la cuenta regresiva para que llegue su primogénito, fruto de su relación con el representante de futbolistas Agustín Jiménez (31), la diosa publicó tiernas postales de su estadía en Miami, a través de Instagram.

"¡Todo muy lindo por acá, creciendo un montón!", escribió Ailén en la red junto a una postal en la que se la ve disfrutando bajo el sol, en bikini, frente al mar y dejando asomar su dulce panza.

"¡¡¡Cómo disfruto esta panzaaaa!!! ¡¡¡Mamitaaaaa!!! Se me nota un poco contenta, ¿no?", agregó en otra seguidilla de imágenes, en las que está recostada sobre una manta playera con un diseño de una enorme hamburguesa.

Días atrás, la exazafata de Guido Kaczka había enternecido a sus seguidores al revelar el nombre y el sexo de su bebé en camino: "Francisco, te estoy esperando con todo mi amor. Me tenés feliz, sensible, enamorada, plena. No dejo de soñarte y pensarte. Amor de mi día", anunciaba, emocionada.