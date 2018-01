Mónica Farro sorprendió con una foto en bikini en la que muestra sus increíbles abdominales súper marcados, fruto de su arduo trabajo en el gimnasio.

"Hermosa tarde en la playa", escribió la ex mujer de Juan Suris en su cuenta de Instagram junto con las imágenes en las que muestra su panza tatuada y trabajada.

Las fotos recibieron miles de "Me gusta" y decenas de comentarios: "Qué abdominales nena", "Es mi novia", "Sos lo más, re diosa", "No das más", "Linda", "Hermosa" y "Belleza", fueron algunos.

"Es difícil, pero haciendo una buena dieta, sin alcohol ni sal, sí se puede. Por suerte mi cuerpo responde bien ya que toda mi vida hice deportes", había contado hace un tiempo sobre cómo hacía para mantener su figura.

Además, había contado que en el último tiempo había trabajado para "reforzar los abdominales" y que hacía electrofitness, funcional y pesas. También, justo en su abdomen, la uruguaya tiene un gran tatuaje de un escudo que se realizó a principios de diciembre pasado y se suma a la larga lista de dibujos que ya tenía desde antes en su cuerpo.

En octubre pasado, Mónica se reencontró con su ex, Juan Suris, con quien estuvo en pareja durante los casi cuatro años que él estuvo preso, pero apenas fue liberado, se separaron: "Me siento usada porque siempre se jactó de que gracias a mi prensa estaba cuidado en la cárcel, cuando le serví me tuvo y hoy no", había dicho dolida en ese momento, luego de que él regresara con su ex esposa.