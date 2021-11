Madonna volvió a ser protagonista en Instagram con la publicación de diez fotos en las que se la ve en poses provocadoras sobre una cama, luciendo lencería negra, medias de red y unos stilettos Louboutin, con su característica suela roja.

En menos de 2 horas ya habían recibido incontables likes y comentarios de sus fanáticos que la siguen en la red social. La diva publicó las instantáneas acompañadas con la frase “un ángel cuidándome”, por la imagen de un querubín colgada encima de la cama en la que yace para los retratos.

Hace unas semanas, Madonna había dado de qué hablar por una controversial producción para la portada del número de invierno de V Magazine. Décadas después de su recordado homenaje a la fallecida diva en el videoclip de su hit Material Girl, posó casi desnuda para emular la última sesión de fotos de Marilyn antes de su prematura muerte en 1962 a los 36 años.

La cantante de 63 años fue fotografiada tumbada en una cama con unas medias de red, guantes blancos, un collar de diamantes en forma de cruz y con el pelo rizado con el estilo característico de Marilyn. Y en otra imagen se exhiben frascos de píldoras recetadas apiladas junto a la misma cama.

El fotógrafo Steven Klein explicó la visión detrás de esta producción, que fue muy cuestionada en las redes sociales por la creencia de que recrea el lecho de muerte de Monroe, quien fue encontrada sin vida en su casa de Brentwood por una aparente sobredosis de pastillas para dormir. “De mal gusto”, “asqueroso e inapropiado” y “provoca náuseas”, fueron algunas de las reacciones más replicadas en Twitter.

“Este ensayo fotográfico se inspiró en una sesión que Marilyn Monroe realizó con el fotógrafo Bert Stern titulada The Last Sitting”, aclaró Klein a la revista. “Hicieron la sesión en el hotel Bel Air en 1962, antes de que ella falleciera. Lo que se suponía que iba a ser una sesión de tres horas, se convirtió en un torbellino de tres días, trabajando día y noche. Bebiendo, riendo, haciendo fotos, editando, durmiendo y luego haciendo más fotos: un asunto privado entre dos artistas que ya no suele ocurrir”, añadió.

Según Klein, cuando le mostró a Madonna las fotos de Stern, “se quedó realmente conmovida por la incandescente fragilidad de Marilyn en ese momento de su vida”.

“Decidimos buscar una suite de hotel e intentar captar el enlace entre una estrella y la cámara, el misterio y la magia de esta colaboración creativa”, declaró Klein. Y concluyó: “Esperamos haber hecho justicia al gran trabajo de Bert Stern y Marilyn Monroe”.