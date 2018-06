Lola Bezerra se convirtió en mamá por segunda vez con la llegada de Benicio Manuel Expósito. "Me lloré la vida, porque me operaron de urgencia, no iba a nacer ayer", dijo muy conmovida.

El lunes 11 de junio se sometió a una cesárea en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio de Recoleta. Más allá de estas complicaciones, el bebé nació saludable a las 17.49 y pesó 2,800 kilogramos.

Con la llegada de Benicio se agrandó la familia de la modelo brasileña y el empresario Fernando Expósito, quienes ya son papás de la pequeña Josefina, de tres años.

En una entrevista con Teleshow en diciembre de 2017, explicó que se tuvo un embarazo de riesgo: "El año pasado, me operaron dos veces de útero y me sacaron una parte. De manera tal que, con mi médico, pensábamos que no podía quedar embarazada de manera natural. Es por eso que ya me había comunicado con un centro de fertilidad".

Cuando se enteró de que iba a ser mamá otra vez se realizó un anclaje en el útero para no perder el bebé. Además, debió tener muchos cuidados y hacer reposo hasta el parto. A pesar de sentir mucho miedo, nunca perdió las esperanzas y se refugió en su fe por San Expedito.