Es evidente que el estilo se lleva en la sangre, al igual que Ricardo Fort, la hija del comandante lleva un estilo fashonista igual que su padre. Marta Fort se encuentra instalada en Punta del Este y esta disfrutando de unas merecidas vacaciones, disfrutando todos los días de playa y descansando sobre la arena a orillas del mar. La adolescente aprovecha para marcar tendencia y lo comparte con sus seguidores en Instagram.

Frente a un espejo se fotografío mostrando su look de playa de ese día: una microbikini total black con detalles de cadenas doradas, pedrería y joyas que le dan un detalle único. La bikini es de dos piezas, el corpiño de molderia triangulo y una bombacha colaless, con breteles y tiritas adornadas con cadenas doradas, piedras transparentes y dijes.

A este look playero lo completo con un diseño de uñas metalizadas, un nail art que la influencer utiliza mucho.

Marta Fort y su vestido transparente para deslumbrar en la noche

Sin privarse de nada cuando se trata de moda, la hija del comandante lució un vestido blanco que deslumbró a todos cuando lo compartió en las redes sociales.

Fanática de los brillos, las transparencias y las aberturas cut out dejando mucho piel a descubierto. Marta eligió este look para recibir el 2023 en Punta del Este, como lo hicieron muchos famosos esta temporada verano. La influencer cada vez mas afianzada con las redes, posó en la playa con su look total white

Este look de alto impacto consiste en un vestido con un corset traslucido, con corpiño blanco y falda a tono drapeada con un tajo grande, acompañado con pedrería plateada brillante. El estilo rocker lo acompañó con unas botas texanas cubiertas de brillo plateado, muy original y jugado.

Marta Fort es el claro ejemplo de que lleva el estilo y la elegancia que llevaba su padre.