Luego de su veloz paso por “Gran Hermano”, Maypi Delgado no pudo ser olvidada porque aparte de su belleza, la joven continuó trabajando en los medios y hasta la relacionaron sentimentalmente con famosos deportistas argentinos.

Uno de ellos fue Juan Martín del Potro con quien la morocha mantuvo una relación de cinco meses en 2016 y si bien nunca blanqueó la relación con la joven, hubo muchas fotos y testigos que los vieron muy juntos y enamorados. Finalmente la joven comentó que fue ella quien dejó al tenista: “Salimos durante cinco meses pero no llegamos a ser novios. Terminó todo mal porque él me engañó con otra chica. Yo creí que era una relación seria pero se ve que para él no porque me enteré que estaba saliendo con otra mientras me veía a mí”.

Ahora lejos de esas historias, Delgado mantiene una vida activa en las redes sociales y recientemente compartió un video en donde lució bikinis y ropa interior a través de la nueva función de Instagram: “Mi primer reel. Probando Lenceria y bikini”, escribió la modelo junto al video que recibió casi 16 mile “me gusta” y comentarios de sus fanáticos.

“Fuego”, “Posta cualquier cosa te queda bien”, “Bomba”, “Tremenda, tremenda, tremenda”, “Te amo”, “Todo te queda bien es increíble”, “Salí conmigo”, “Bellisima mujer”, fueron algunos de los mensajes que recibió la joven.

El último posteo no fue el más llamativo, ya que en días anteriores la morocha siguió compartiendo fotos de sus looks, sus rutinas de ejercicios y sus proyectos laborales en medio de la pandemia por el coronavirus.

Esta semana la morocha estuvo en el programa de Guido Kaczka “Todos a Bordo” (El Trece) y comentó que está de novio y muy enamorada.