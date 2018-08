"Avancen al punto de encuentro los que se filmaron teniendo sexo", dijo Andy Kusnetzoff en su programa PH Podemos Hablar (Telefe) a sus invitados durante la emisión de este sábado por la noche. Griselda Siciliani junto a Roly Serrano y Gastón Trezeguet no dudaron y caminaron a paso firme al centro del estudio, mientras Jorgelina Aruzzi – otra de las invitadas – estaba atenta a la situación.

"Me he filmado teniendo sexo. Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno. Después todo se borra, inmediatamente", dijo la actriz.

"¿Qué hacés con los videos? Después se te rompe el celular y termina todo viralizado", acotó el conductor del ciclo. Fue entonces que Siciliani se explayó un poco más sobre el tema: "No, creo que con celular no me he grabado… Eran tres cámaras, un drone y una grúa", bromeó, antes de mandar al frente a una de sus amigas.

"¿Puedo decir algo? No me quiero repetir, pero también está Jorgelina", disparó Griselda. Y la ex compañera de Nini no pudo zafar y al pasar al frente confesó, tapándose la cara con las manos: "Me gusta ver porno, sola. Me gusta ver chicas".