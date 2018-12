Sin dudas, la modelo más famosa de la historia reciente argentina es Carolina "Pampita" Ardohain, La también conductora está muy cerca de celebrar las dos décadas de aquella tapa icónica de Gente que la lanzó a la fama en diciembre del 2000.

Consciente del poder de su imagen, la modelo cuida a consciencia su cuerpo. Y aquí, repasamos algunas de sus tácticas para mantenerse vigente como el primer día.

Ejercicio

"La única manera de perdurar en el tiempo es hacer lo que te gusta", supo decir Ardohain sobre su rutina de ejercicios. De acuerdo a su entrenador Fernando Luccini, la modelo "tiene una genética espectacular, responde muy bien al entrenamiento".

En ese sentido, le describió a La Nación que la rutina de Pampita se basa en el entrenamiento funcional, que moviliza varios grupos musculares al mismo tiempo con la ayuda de bandas elásticas, mancuernas y pelotas.

Además, se impone una meta de 200 ejercicios abdominales diarios y va dos veces por semana a las clases de baile del profesor Charly San Martín.

Dieta

"Caro es súper sana y muy disciplinada. No es amiga de los excesos: nunca bebió alcohol ni consumió drogas o cigarrillos", explicó Gastón Stati, manager de Pampita.

De acuerdo a su descripción, la modelo toma de dos a tres litros de agua por día y se niega a las dietas esclavizantes. "Se alimenta a conciencia, en dosis medidas", explicó.

Estética

"Jamás lo probé y no me gusta como queda", aseguró Ardohain en relación a una de las principales armas estéticas de las mujeres del espectáculo: el botox.

"Me gustan las arrugas, lo natural", reveló la modelo.

"No me quiero ver toda estirada, no me imagino así. Me gustan las arrugas, lo natural", supo declarar tiempo atrás en una entrevista con El Planeta Urbano.