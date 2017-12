Alexia Toumikian tiene 27 años y desde el 2015 forma parte del staff de bailarinas de “ShowMatch”. Criada en Floresta, tiene genes armenios de parte de su padre y brasileros de su madre. “Tengo una mezcla de culturas bastante amplia. De mi papá me llevo la unión familiar y la importancia del trabajo, y de mamá tengo el espíritu alegre”

A los 18 años se fue a vivir a la India para crecer en su carrera como modelo y actriz: “Me contrató una agencia francesa, fue una oportunidad única. Crecí un montón, viví sola, trabajé con Jennifer Lynch (la directora de cine, hija de David Lynch) y empecé a cumplir mi sueño”

De regreso al país, participó en ficciones y con modelo trabajó “con toda la gente que siempre soñé”. Fue cronista en “La Noche” de C5N y conductora en el Canal de la Música. Además, forma parte de la agencia de modelos de Leandro Rud.

Sexy y simpática como siempre, posó para una producción y contó: “‘ShowMatch’ no para de sorprenderme. Y para bien. De estos tres años me llevo mucho a nivel aprendizaje; es como un curso acelerado de la vida. Todos tenemos distintos caminos y somos personas diferentes. Algunas son buenísimas y otras se lo toman con más frivolidad y no les importa nada. Yo soy un poco más sensible”

“Soy una de las bailarinas con más antigüedad en el programa y no tengo problemas con nadie. Si veo a alguien que tiene otros códigos no me relaciono a fondo, no me gusta confrontar. Soy muy cuidadosa con mi vida privada y trato de no exponer ciertas cosas”, dijo. Al ser consultada si alguna vez se le insinuó algún participante del “Bailando”, contestó: “No, creo que saben que estoy en pareja hace muchos años”

Se encuentra en pareja con Juan Pablo de Jesús, intendente del Partido de la Costa. Se conocieron en un desfile hace cuatro años: “Me gustó porque éramos un montón de chicas y él no se nos insinuaba, es súper respetuoso. Después nos volvimos a cruzar en un evento en Buenos Aires y nos quedamos hablando toda la noche. Desde ahí no nos separamos más. Me enamoré muy rápido. Me gusta porque es muy paciente, centrado, inteligente, atento y buena persona. Yo soy muy impulsiva, todo lo contrario”-

Si bien él vive en San Bernardo y ella en Buenos Aires, se las ingenian para no estar más de dos días sin verse. “Si no, se complicaría -asegura-. Son solo tres horas de viaje. Lo bueno es que nunca me controla, a veces él está allá y yo acá, a 300 kilómetros, y dormimos tranquilos. Tenemos una vida armada. Nos sentimos familia hace mucho tiempo pero nos encantaría casarnos. Me gustaría que sea el padre de mis hijos”.

Fiel protectora de los animales, está orgullosa de la prohibición de la pirotecnia en el Partido de la Costa. Sobre un posible futuro en la política, dijo: “No creo, pero me gustaría ayudar a lo animales desde lo humano”.

Si bien está profundamente agradecida con todo lo que le dio “ShowMatch” a lo largo de estos últimos tres años, cree que es el momento de abrir su propio camino y dedicarse a su carrera como actriz: “Voy a tomar un riesgo, creo que a veces hay que jugársela y a mí me gustan los desafíos”