Las palabras de Catherine Fulop conmovieron al ex senador Luis Juez, sentado frente a ella, en el mismo momento en que las decía. Se multiplicaron de inmediato dentro de la caja de resonancia que forman las redes sociales, y hasta fueron repudiadas más tarde por famosos como el periodista Baby Etchecopar.

Ocurrió el domingo por la noche, en Debo decir. La actriz argumentaba su postura a favor del aborto legal cuando narró "una intimidad" que nunca había hecho pública. Y recordó que a los 40 años desistió (en una determinación tomada junto a su marido, Osvaldo Sabatini) del deseo de buscar un tercer hijo luego de que su médico le dijera que "a esta edad es probable que venga con alguna enfermedad".

"Nos miramos con Ova y dijimos: 'No, no lo tenemos, por supuesto que no'", dijo Fulop. Luis Novaresio, conductor del programa de América, le preguntó entonces si hubiera evaluado realizarse un aborto: "O sea, si hubieras quedado embarazada…", la consultó el periodista. "Claro –ratificó la mamá de Oriana Sabatini–. Si venía con un problema, yo no lo tengo, porque ¿a quién le cargo ese problema? A mi familia. El Estado no te da nada".

Al escucharla, Luis Juez –quien es padre de Milagros, una adolescente con hipoxia cerebral– acotó conmovido: "Nosotros creíamos que teníamos un problema… Y tenemos un ángel". Incluso en abril, en la apertura del debate sobre la despenalización del aborto en Diputados, el dirigente había dicho: "Tuve la opción de abortar a mi hija y gracias a Dios no lo hice".

Después de la notable repercusión que tuvo su participación en el ciclo de América, en la madrugada de este martes Catherine volcó sus disculpas con un escrito que publicó en las redes. "Luego de verme en una grabación, quedé muy conmocionada y arrepentida por mis palabras", dijo en un posteo realizado tanto en su cuenta de Twitter (lo dejó fijado) como en Facebook.

"Estoy a favor de la legalización del aborto –se explayó Cathy– pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado. Pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dichos". Y aseguró, además, que las palabras que tanta polémica generaron no "representan" su "pensamiento".