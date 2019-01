Carla Conte está separada hace un año y medio de Guillermo Brutto, con quien tuvo a sus dos hijos Mora y Facundo, fruto de su relación de trece años de amor. Desde entonces vive la soltería y nada se ha sabido sobre posibles conquistas, pero ella, además de integrar colectivos feministas y militar por el aborto legal, seguro y gratuito, es una defensora del poliamor.

"Creo que tener un código de pareja en el que puedan darse situaciones libres sin dañar al otro es lo que va. Aunque prefiero no enterarme, está todo bien", dijo ayer en un reportaje al aire del programa radial ATR en Pop Radio, que conduce Rodrigo Lussich, su compañero de Confrontados (lunes a viernes a las 15 por El Nueve).

En la entrevista, a propósito de los permitidos que una pareja puede tener con alguien famoso sin que eso implique una infidelidad, Carla Conte dijo que, aunque ahora está sola, de estar con alguien podría tener un permitido con el actor Leonardo Sbaraglia.

La conductora se ha manifestado en varias notas, en los últimos tiempos, a favor de la posibilidad de probar una relación íntima con otra mujer. Y esta vez fue por un nombre y apellido: "Un permitido con una chica famosa argentina sería con Andrea Rincón. Es una bomba. Es guarra, es picante, tiene todo", afirmó.

"Estoy difícil, no hay p… que me venga bien. No tengo ganas de conocer gente. El rubro masculino ya de por sí no me estaría llamando la atención", había dicho en una nota con el Pelado López el año pasado. "No sé qué tiene que tener una chica para poder estar con ella, porque nunca me pasó. Esto lo vengo diciendo desde hace bastante. Los tipos no me llaman la atención, no me los banco. Pienso que por ahí me iría mejor, me parece", afirmó entonces.

También adelantó en ese momento que no se vería "nuevamente en una relación monogámica, prefiero el touch and go y cada uno a su casa".



Y ahora fue por más: a la hora de ponerle nombre a ese posible permitido con alguien del mismo sexo, dio el nombre de Andrea Rincón. "Me cuesta porque me ven como Carla Conte, la conocida. Para mí es una novedad relacionarme. Me siento expuesta. No me bajaría ninguna aplicación para conocer a un hombre: me da pánico. Además, después de trece años en pareja, me da fiaca contarle a alguien de mi vida desde cero. Hoy no lo puedo pensar", afirmó en otra nota el año pasado con revista Gente. Habrá que ver cómo siguen los pasos sentimentales de la conductora ahora que se animó a dar el nombre de una chica que forma parte de sus fantasías.