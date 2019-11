Micaela Lorena Viciconte, conocida como Mica Viciconte, deleitó a sus fanáticos con un inesperado video de alto impacto en la red de la fotografía. ¿No lo viste?

Ataviada con un mini vestido de fiesta, con escotazo y mucho brillo, la personalidad de televisión argentina hizo delirar a sus más de 2,1 mil millones de seguidores en Instagram.

Dicha prenda, era muy ajustada al cuerpo lo que marcó a la perfección la figura de la novia de Fabián Cubero. ¡Los volvió locos a todos!

De cara al verano 2020, la panelista de "Incorrectas" presumió de belleza y cuerpazo provocando una lluvía de mensajes por parte de sus followers.

"Rubia preciosa", "No podes ser tan linda", "Diosa, sos de otro mundo", "Más cerca por favor", "Me derrito por vos bombón", "No puedo con tanta belleza", "Alguien que frene ese zoom", "Me voy a volver loco", o "Amo tus posteos Miki", son algunos de los mensajes que se leen en el posteo de Mica Viciconte.