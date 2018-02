Belén Roccasalvo es partidaria del perfil bajo pero apunta a llegar muy alto. Con experiencia en el teatro under, en el último tiempo le encontró el gusto a la televisión y actualmente se desempeña como panelista de espectáculos en el ciclo de KZO Con amigos así, conducido por Juan Pico Mónaco y Joaquín Pollo Álvarez.

Allí, la hija de la reconocida periodista Susana Roccasalvo entabló una amistad con Javier Ponzone, crítico de cine, quien recientemente realizó una producción: "Me coparon las fotos y me metí en el Instagram del estudio de fotografía que se las hizo. Y viste como son las redes… Empecé a poner like y me contactaron. Me dijeron que querían hacer fotos conmigo y así fue".

Como se puede ver en las imágenes, Belén desplegó toda su belleza en la producción y contó sus secretos para mantener la figura: "Siempre me cuido con la alimentación porque tengo tendencia a engordar y también disfruto mucho de salir a comer o a tomar algo. Está bueno el combo de actividad física y una buena alimentación para poder mantenerse, más allá de si uno tiene exposición en la tele o el teatro".

"Tengo mi nutricionista hace diez años y si engordo unos kilos me hace un plan adaptado a mí pero cuando me quiero tentar con algo obviamente se puede. Arranqué el año pasado que tenía que bajar un poquito, hice el plan a rajatabla y lo bajé y ahora estoy con un plan de mantenimiento", reveló.

Además, la joven entrena tres veces por semana y hace zumba: "Cuando volví de vacaciones arranqué a con los ejercicios: voy al gimnasio tres veces por semana y hago aeróbico y zumba, complementándolo con un esteticista".

En el aspecto sentimental, se encuentra sola. Si bien no descarta encontrar el amor, disfruta de esta etapa de mucho trabajo y salidas con amigas: "Pongo toda la libido en mí, en la carrera y en enfocarme hacia donde estoy yendo. No estoy buscando pareja, aunque obviamente si llega siempre es bienvenida. Soy re noviera pero mis últimas experiencias no fueron muy lindas".

"Sobre todo la última. Conocí a alguien que estaba muy mal de la cabeza, literal. Me pegué un buen susto pero salí airosa. Ahora estoy sola y disfrutándolo", concluyó.