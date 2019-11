Tras su viaje a México, la uruguaya Mónica Farro regresó al país y se mostró feliz con su esposo, el personal trainer Leandro Herrera.

Recordemos que Farro se casó, luego aseguró que no estaba enamorada de su marido, se peleó, viajó a las playas de México a ver a la virgen de Guadalupe y fue acusada de ser “la tercera en discordia".

Mientras Mónica Farro mostraba su cuerpo en las playas de México, Evelyn Santichia, pareja del productor teatral Daniel Picone, aseguró en Instrusos que la vedette es la amante de su novio, quien producirá la obra donde Mónica trabajará el próximo verano.

Sin embargo, Leandro Herrera la grabó mientras le preparaba la comida. “Le pido que me haga la cena. Me hace huevos y ella come hielos. Con razón está tan flaquita. ¿Hielo comés?”, se lo escucha decir a Leandro, quien graba el momento de intimidad familiar con su celular.

“Me gusta el hielo”, responde Mónica con una sonrisa y en ropa interior, atuendo que aparentemente usa para cocinar.