More Rial es una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo argentino. Todo se debe a que es la hija de Jorge Rial, el reconocido periodista político, y su exposición en los medios de comunicación comenzó desde que era una adolescente. Y si bien siempre intentó mantener una buena relación con su padre, nada parece estar funcionando.

Morena acumula más de 1.3 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde comparte a diario contenido con sus fanáticos. Sin duda es muy activa en las redes sociales, ya que también recauda dinero con ellas. Si bien su perfil no está lleno de publicidad, la promoción de productos o marcas generalmente lo realiza a través de sus historias de Instagram.

Las fotos que más destacan entre sus fanáticos son aquellas en las que se la ve con poca ropa a More Rial. Además, comparte imágenes de lo que son sus salidas con amigas, looks de noche y otros, un tanto más casuales. El lunes pasado, More sorprendió a los internautas con una foto subida de tono.

El look en cuestión se basó en un buzo gris con capucha y una tanga en color negro. La joven de 24 años que es madre de Francesco posó de espaldas en el baño y dejó a la vista sus atributos. En cuestión de minutos la publicación acumuló miles de likes y comentarios de sus fanáticos, quienes la elogiaron.

“Dale hasta abajo que ese cul* responde”, escribió junto a la imagen, recitando “Yandel 150″, uno de los temas que más está sonando en el último tiempo. “Podrán?”, “Un fuego, loba”, “Epa”, “Por Dios, Morena”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron y se perdían entre fueguitos y corazones.