More Rial volvió a revolucionar las redes sociales. La rubia sigue presumiendo su renovada figura con fotos en ropa interior cada vez más osadas y explosivas subiendo la apuesta en cada publicación.

More Rial ha confesado abiertamente sus retoques y cirugías estéticas por eso no dudó en lucir los resultados de sus últimas tres intervenciones y causó delirio entre sus followers que quedaron impactados.

Una vez más, la hija de Jorge Rial se fotografió frente al espejo dejando a la vista su cola, esta vez luciendo una bombacha colaless negra que combinó con una remera corta. Como si fuera poco, la joven dejo a la vista el tattoo que tiene en uno de sus glúteos.

Siempre atrevida, More Rial acompañó la postal con un picante mensaje que no pasó desapercibido. "Cómo se siente sabiendo que de todas soy la diferente", escribió More Rial junto a la foto que superó los 13 mil likes y cientos de comentarios.