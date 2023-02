More Rial volvió a revolucionar las redes sociales. La rubia no para de sorprender a sus seguidores con picantísimas selfies y esta vez no fue la excepción.

Siempre atrevida, More Rial decidió agitar el domingo publicando una nueva foto en micro-bikini y dejando un más de lo imaginado a la vista.

La top que ha confesado abiertamente sus retoques y cirugías estéticas posó frente al espejo luciendo un diseño de estampado de réptil y mostró parte de su underboob.

Como si fuera poco, More Rial acompañó la foto con un picante mensaje "Otras veces mueres por tenerme", escribió y pidió likes en sus historias con un atrevido "¿Me dan amor?".