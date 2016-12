Luego de su fugaz paso por el Bailando 2016, María del Mar Cuello Molar se alejó de la exposición mediática que supo tener por su relación con Matías Alé. No obstante, la bella cordobesa no para de deslumbrar en las redes sociales. Recientemente, la ex del actor compartió en su cuenta de Instagram fotos muy hot.

En las imágenes María está en una piscina con un bikini súper hot.