El pasado 6 de octubre, Eva De Dominici dio a luz a Cairo, su primer hijo. El bebé es el fruto de su amor con Eduardo, el hermano de las estrellas Mónica y Penélope Cruz. Parece que se recuperó muy rápido del parto y en sus redes sociales compartió una foto donde se la ve aprovechando los días de Sol y paseando por las calles de Los Ángeles con el cochecito ¿vacío?

Sus seguidores pusieron mucha atención en el físico de la ex Patito feo. Se la ve muy delgada y no pueden creer que haya quedado así a solo diez días de parir. "Si hacen zoom se van a dar cuenta de que el bebé no está en el cochecito", "Esta foto seguro es vieja", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Eva le hizo frente a las críticas y se grabó frente a un espejo con un conjunto deportivo negro que dejó en evidencia que no photoshopeó su postal. "Qué impresión", escribió también asombrada por su figura.

Tal vez la joven creyó que le iba a costar mucho tiempo bajar los kilos de más. Ella varias veces trabajó haciendo campañas en ropa interior, pero en los últimos meses se dedicó a promocionar las mallas de la marca que creó junto a su hermana. En muchas de las postales se la ve embarazada, y luciendo feliz su pancita.