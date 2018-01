La protagonista de la recordada tira Patito Feo se fotografió al natural, como suele hacer. En esta oportunidad la imagen fue tomada de espaldas, junto a una pileta. Y escribió un sentido mensaje: "Cada uno con su cuerpo. Como venimos de fábrica. Amate".



Los "me gusta" y los halagos de sus seguidores no tardaron en llegar. "Bomba", "diosa", "perfecta", "de fea no tenes nada, Patito", fueron algunos de los comentarios que recibió la bella actriz. ¡Divina!