Ricky Martin publicó una foto en su cuenta de Instagram donde deja en claro que se mantiene en forma a los 47 años. El puertorriqueño se muestra con el torso desnudo y luciendo un pantalón blanco.

En pocas horas, el posteo superó los 400 mil "me gusta" y recibió muchos comentarios. Los fans admiraron el trabajado cuerpo del cantante. "El más hermoso de todo el planeta", "No me hagas esto", "Muy sexy" y "Hermosa foto", fueron algunos de los mensajes.

El fin de semana, Ricky participó del Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York, donde se subió a una carroza y no paró de cantar y bailar en la elegante Quinta Avenida. Como cada año, miles de puertorriqueños de todas partes de los Estados Unidos se juntaron desde temprano el domingo para celebrar su presencia, cultura, logros y aportes a este país, según publicó la agencia EFE.