Chechu Bonelli dejó Miami junto a su familia y volvió a instalarse en Argentina, donde ahora su marido Darío Cvitanich juega en Banfield. La sorpresa llegó cuando se anunció que la modelo iba a ser parte del Bailando 2017 y volvió a estar en el foco de los medios. Fue allí cuando preocuparon algunas de sus fotos donde se la veía muy delgada.



"Me veo flaquita, lo asumo. Y me hago chequeos. Me gustaría estar más pulposa, ¡para que mi marido tenga de dónde agarrarse! Arranqué el embarazo de Carmela (su segunda hija, de 16 meses) con 49 kilos. Y ahora también estoy flaca, por los ensayos. ¡Nunca me había exigido tanto en lo físico desde que fui mamá! Empecé a ir a una nutricionista. Me midió y me dice qué comer.

