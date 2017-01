Si bien hay imágenes que valen más que mil palabras, no vale como excusa para dejar de escribir esta nota… Porque la foto del casamiento de Muni Seligmann y Nicolás Naymarck -la misma que se observa aquí arriba- define por sí misma al amor. Y a la felicidad. Y casi que no queda nada más decir. ¡Pero no! Aún en este línea, las mil palabras se encuentran muy lejos…

La panelista de Espn Redes, que saltó a la fama por su sociedad con Diego Topa (¡la rompían como dupla para los más chicos!), conoció a este joven amante de los deportes extremos hace poco más de un año y medio. Y de inmediato -pero luego de otros traspiés amorosos, como a le suceden a todos- Muni recibió la gran propuesta: "¿Te querés casar conmigo?". El "¡Sí, quiero!" fue inmediato, y días antes de la Nochebuena pasaron por el altar. "Yo a éste hombre lo amo y me entrego", declaró la también actriz.

Y de inmediato emprendieron la luna de miel. Fiel usuaria de las redes sociales -estando en aquel programa, ¡no podía ser de otra manera!- Muni fue compartiendo con sus seguidores de Instagram distintas postales de un recorrido que se inició en Qatar, continuó en Camboya y luego hizo escala en Tailandia. De allí estas fotos.







"Después de un casamiento soñado, una luna de miel para detener el tiempo", describió Muni, que viene a desmentir aquello de ser felices y comer perdices.