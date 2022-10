Natalie Pérez volvió a revolucionar las redes sociales con sus posteos. Alejada de la televisión desde hace algunos meses, la morocha sigue arrasando con su carrera musical a nivel nacional e internacional.

Durante el fin de semana, Natalie Pérez dio un nuevo show y no solo cautivó a sus fans con sus canciones sino que arrasó con el explosivo look que eligió para la ocasión.

Súper sexy y canchera, Natalie Pérez eligió un body cavadísimo con aberturas en los costados y lo combinó con un jean logrando un estilo más descontracturado.

"Me llevo grandes recuerdos para la historia de mi vida. Gracias a todas las personas que me crucé en estos días tanto quienes estaban estaban trabajando como las que vinieron al lugar por decisión me llenaron de amor y de buenas energías, fueron tan cálidos y respetuosos que solo tengo ganas de volver", escribió feliz con lo que vivió.